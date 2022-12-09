В Японии обнаружена самая большая деревянная статуя ханива

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Осака, 8 декабря (Jiji Press). Остатки деревянной статуи ханива высотой 3,5 метра были найдены в одном из древних курганов кофун группы Модзу-Фуруити, внесённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как сообщил местный совет по образованию.

Состоящая из частей 75 сантиметров в ширину и около 8 сантиметров в толщину статуя считается одной из самых больших деревянных ханива, найденных до сих пор в Японии.

По данным управления образования города Хабикино, префектура Осака, ханива была обнаружена во время раскопок рва, окружающего 96-метровый курган Минэгадзука кофун, который, как полагают, был построен в конце пятого века.

Это ханива в стиле Ивами; такие ханива, по словам представителя отдела образования, «пока что были найдены только в 15 курганах кофун в Японии».

«Ханива – очень редкий артефакт, так как они сделаны из коямаки (японской зонтичной сосны) – сорта дерева, популярного среди людей, находившихся у власти», – сказал чиновник.

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