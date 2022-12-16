В Японии упростят правила похорон умерших от COVID-19
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Токио, 15 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии подготовило проект поправок, упрощающих государственные правила перевозки тел умерших, инфицированных COVID-19, и проведения их похорон, сообщили источники.
В соответствии с пересмотренными руководящими принципами использование мешков для трупов больше не рекомендуется. Также можно будет проводить поминки и похороны таких людей обычными способами.
Министерство обсуждает предлагаемый пересмотр с представителями похоронной индустрии и другими заинтересованными лицами.
Текущие рекомендации были приняты в июле 2020 года для снижения риска передачи заражения новым коронавирусом от умерших людей их семьям, медицинскому персоналу и работникам похоронных и сопутствующих услуг.
В руководящих принципах рекомендуются полные меры предосторожности против заражения контактным путем и использование пакетов для изоляции тел умерших людей, у которых был диагностирован COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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