В Японии упростят правила похорон умерших от COVID-19

Новости

Токио, 15 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии подготовило проект поправок, упрощающих государственные правила перевозки тел умерших, инфицированных COVID-19, и проведения их похорон, сообщили источники.

В соответствии с пересмотренными руководящими принципами использование мешков для трупов больше не рекомендуется. Также можно будет проводить поминки и похороны таких людей обычными способами.

Министерство обсуждает предлагаемый пересмотр с представителями похоронной индустрии и другими заинтересованными лицами.

Текущие рекомендации были приняты в июле 2020 года для снижения риска передачи заражения новым коронавирусом от умерших людей их семьям, медицинскому персоналу и работникам похоронных и сопутствующих услуг.

В руководящих принципах рекомендуются полные меры предосторожности против заражения контактным путем и использование пакетов для изоляции тел умерших людей, у которых был диагностирован COVID-19.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме