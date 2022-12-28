Японские компании Mitsui, Itochu и Jera будут импортировать СПГ из Омана

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Японские продавцы Mitsui & Co., Itochu Corp. И энергетическая компания Jera Co. достигли базового соглашения о закупке 2,35 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно у Оман в течение примерно 10 лет с 2025 года.

Эта сделка предназначена для обеспечения стабильного источника СПГ в условиях проблем с поставками после вторжения России в Украину.

Импорт СПГ из Омана «очень выгоден с точки зрения стабильных поставок», заявил министр промышленности Японии Нисимура Ясутоси на онлайн-пресс-конференции из Омана после встречи с министром энергетики этой ближневосточной страны.

«Оманский СПГ находится у Ормузского пролива, что снижает вероятность влияния геополитических факторов», – сказал Нисимура.

Несколько других японских компаний также ведут переговоры с Оманом о поставках СПГ. В случае заключения соглашения общий объём закупок СПГ японскими компаниями из Омана превысит 3 млн тонн в год.

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