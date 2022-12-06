В Японии помогут компаниям создать дополнительные запасы СПГ
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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Министерство промышленности Японии планирует в 2023 финансовом году ввести систему, которая поможет частным компаниям обеспечить «стратегические» избыточные запасы сжиженного природного газа на случай перебоев с поставками, как стало известно 5 декабря.
С помощью этой системы Япония надеется поддерживать запасы СПГ, эквивалентные одному танкеру, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, когда ожидается рост спроса на СПГ для целей отопления.
План был представлен на дневном заседании экспертной группы Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике, который консультирует министра промышленности.
Японское правительство планирует предложить такую поддержку после того, как СПГ будет объявлен стратегически важным ресурсом в соответствии с законом о содействии экономической безопасности.
Согласно запланированной системе, стратегические запасы СПГ, обеспеченные торговыми компаниями, энергетическими и газовыми коммунальными предприятиями и другими, будут продаваться энергетическим и газовым компаниям, столкнувшимся с нехваткой топлива, если ухудшится баланс спроса и предложения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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