В Японии помогут компаниям создать дополнительные запасы СПГ

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Министерство промышленности Японии планирует в 2023 финансовом году ввести систему, которая поможет частным компаниям обеспечить «стратегические» избыточные запасы сжиженного природного газа на случай перебоев с поставками, как стало известно 5 декабря.

С помощью этой системы Япония надеется поддерживать запасы СПГ, эквивалентные одному танкеру, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, когда ожидается рост спроса на СПГ для целей отопления.

План был представлен на дневном заседании экспертной группы Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике, который консультирует министра промышленности.

Японское правительство планирует предложить такую поддержку после того, как СПГ будет объявлен стратегически важным ресурсом в соответствии с законом о содействии экономической безопасности.

Согласно запланированной системе, стратегические запасы СПГ, обеспеченные торговыми компаниями, энергетическими и газовыми коммунальными предприятиями и другими, будут продаваться энергетическим и газовым компаниям, столкнувшимся с нехваткой топлива, если ухудшится баланс спроса и предложения.

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