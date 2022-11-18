Япония и Таиланд договорились о совместном использовании сжиженного природного газа

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Бангкок, 17 ноября (Jiji Press). Министр промышленности Японии Нисимура Ясутоси и министр энергетики Таиланда Супаттанапонг Пунмичао подписали меморандум о взаимопонимании по совместному использованию сжиженного природного газа в периоды серьёзной его нехватки.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Бангкоке 16 ноября, также направлен на укрепление сотрудничества между Японией и Таиландом в закупках СПГ и соответствующих инвестициях в то время, когда энергетическая безопасность находится под угрозой из-за российского вторжения в Украину.

На встрече Нисимура отметил, что Таиланд поставлял Японии СПГ прошлой зимой, когда в Японии сократились поставки электроэнергии.

«Для правительств (японского и тайского) очень важно установить отношения сотрудничества, например, для обеспечения упрощения деловых операций внутри компаний», – сказал Нисимура.

И Япония, и Таиланд сильно зависят от поставок СПГ из-за рубежа.

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