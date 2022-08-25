Премьер-министр Японии Кисида Фумио: Япония рассмотрит вопрос о строительстве новых ядерных реакторов
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Токио, 24 августа (Jiji Press). Правительство Японии рассмотрит возможность строительства новых ядерных реакторов для обеспечения энергетической безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
Если решение будет принято официально, это будет означать серьёзный отход от текущей политики правительства после ядерной катастрофы в марте 2011 года на пострадавшей от цунами АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., направленной на замораживание строительства новых электростанций. реакторов или замены существующих реакторов новыми.
На состоявшемся в тот же день заседании правительственного совета по реализации GX (зелёной трансформации) Кисида призвал ускорить работу, чтобы сделать «конкретные выводы к концу года» по возможной разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, а также продлении срока эксплуатации существующих реакторов.
Премьер-министр также заявил, что правительство «проявит инициативу и приложит все усилия» для перезапуска семи ядерных реакторов в дополнение к 10 другим, которые были вновь активированы после проверки новых стандартов безопасности, введенных после аварии на Фукусиме.
Правительство намерено вернуть семь реакторов в эксплуатацию летом 2023 года или позже.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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