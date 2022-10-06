В Японии рассматривают возможность проверок АЭС, которым более 60 лет

Новости

Токио, 5 октября (Jiji Press). Председатель Управления по ядерному регулированию Японии поручил секретариату управления обсудить, какие надлежащие проверки безопасности должны проводиться для атомных электростанций старше 60 лет.

«Необходимо обсудить, как обеспечить безопасность таких станций», – сказал председатель Яманака Синсукэ.

5 октября власти опросили представителей Агентства природных ресурсов и энергетики министерства промышленности, обсуждая вопрос о продлении срока эксплуатации атомных электростанций сверх 60-летнего предела, установленного законом о регулировании ядерных реакторов.

В настоящее время максимальный срок эксплуатации в принципе составляет 40 лет и может быть продлён до 20 лет, если Управление по ядерному регулированию даст разрешение после процесса проверки в соответствии с законом, пересмотренным после тройной катастрофы на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в марте 2011 года на северо-востоке Японии.

В июле 2020 года управление заявило, что продолжительность срока эксплуатации не является вопросом, который регулирующий орган должен комментировать, поскольку он связан с политическим решением правительства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме