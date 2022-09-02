Япония возобновит производство ядерного топлива
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Япония намерена возобновить внутреннее производство ядерного топлива после четырёхлетнего перерыва, Mitsubishi Nuclear Fuel Co. начала подготовку к этому шагу, как стало известно 1 сентября.
Три производителя ядерного топлива в стране приостановили производство с декабря 2018 года, поскольку им потребовалось время, чтобы соответствовать новым стандартам, установленным Управлением по ядерному регулированию. Установка Mitsubishi Heavy Industries Ltd. является первой, отвечающей новым стандартам.
Возобновление связано с тем, что Япония стремится увеличить использование атомных электростанций.
Mitsubishi Nuclear Fuel перерабатывает уран для создания топлива для водо-водяных реакторов, большая часть которых находится в западной части Японии.
Компания подала заявку на проверку Управления ядерного регулирования в январе 2014 года и получила одобрение 19 августа этого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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