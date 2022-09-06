В Японии разрабатывают меры по экономии бытового газа
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Токио, 5 сентября (Jiji Press). Министерство экономики Японии обнародовало проект мер, призванных побудить домохозяйства и компании экономить городской газ, если страна столкнётся с нехваткой сжиженного природного газа, сырья для бытового газа.
Проект призывает разрешить правительству приказывать крупным корпоративным пользователям сократить потребление газа в городе в качестве окончательного средства балансировки спроса и предложения, когда предложение остаётся ограниченным несмотря на усилия домохозяйств и компаний по экономии газа.
Министерство намерено представить законопроект о пересмотре закона о газовом бизнесе в парламент осенью, чтобы ввести систему газосбережения.
Япония зависит от импорта СПГ, закупая около 9% своего годового импорта СПГ из России. По словам представителей министерства, подготовка к возможным перебоям в импорте СПГ необходима как с точки зрения спроса, так и предложения.
В настоящее время японским властям разрешено приказывать крупным корпоративным пользователям сократить потребление электроэнергии и налагать штрафы на тех, кто не выполняет этот приказ. Правительство не планирует ограничивать использование сжиженного нефтяного газа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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