Японские страховые компании перестанут покрывать ущерб от войны в водах вокруг России

Новости

Токио, 24 декабря (Jiji Press). Крупные японские страховщики (не предоставляющие услуги страхования жизни), намерены с 1 января прекратить предоставление страховок, покрывающих связанные с войной убытки во всех водах вокруг России и Украины, как стало известно 24 декабря.

По словам информированных источников, этот шаг связан с тем, что зарубежные перестраховочные компании отказываются брать на себя риски, связанные с Россией в условиях её затянувшегося вторжения в Украину.

У судов возникнут сложности с плаванием в тех водах, что может сказаться на импорте Японией сжиженного природного газа из нефтегазового проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России.

23 декабря Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Sompo Japan Insurance Inc. и Mitsui Sumitomo Insurance Co. уведомили держателей полисов о прекращении военного страхования судов.

Почти все суда имеют обычное страхование корпуса, которое, однако, не покрывает ущерб от военных действий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме