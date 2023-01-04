Администрация Токио увеличивает помощь стартапам

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Токио, 3 января (Jiji Press). Администрация Токио усиливает поддержку стартапов, стремясь догнать западные страны и увеличить количество фирм, способных конкурировать на мировой арене.

В частности, власти Токио планируют помочь компаниям, стремящимся к экспоненциальному росту, за счёт исследований и разработки инновационных технологий, создав крупный центр для стартапов, университетов и других организаций, а также облегчив таким новым предприятиям участие в государственных закупках столичной администрации.

«Международная конкурентоспособность Японии продолжает снижаться со времён эпохи Хэйсэй (1989–2019), – заявила губернатор Токио Коикэ Юрико в ноябре прошлого года на мероприятии, посвящённом новой стратегии помощи стартапам. – Давайте работать вместе, чтобы решать социальные проблемы с помощью инноваций и создавать такой Токио, который изменит правила игры».

Губернатор обнародовала цель увеличения количества «единорогов» (незарегистрированных на бирже компаний стоимостью 1 миллиард долларов и более) в Токио в 10 раз в течение следующих пяти лет и отправки их в мир из японской столицы.

Предполагаемый центр, в котором смогут разместиться около 1000 учреждений, планируется открыть в 2024 финансовом году.

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