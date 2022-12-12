Успешно запущен лунный посадочный модуль японской компании-стартапа
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Токио, 11 декабря (Jiji Press). Лунный посадочный модуль, разработанный японским космическим стартапом ispace, был запущен на ракете SpaceX Falcon 9 со станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 16:38 11 декабря по японскому времени.
Ispace надеется, что посадочный модуль станет первым в мире частным зондом, совершившим посадку на Луне. Запуск является частью проекта исследования Луны Hakuto-R.
Посадочный модуль имеет высоту около 2,3 метра, ширину 2,6 метра, и весит около 340 килограммов. Он может перевозить предметы весом до 30 кг.
В ходе текущей миссии посадочный модуль отправит на Луну небольшого трансформируемого робота, разработанного главным образом Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японским производителем игрушек Tomy Co., более известного как Takara Tomy, и лунный зонд от Объединенных Арабских Эмиратов.
После отделения от ракеты американского производителя космических аппаратов Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) посадочный модуль отправится на долгую орбиту, для которой потребуется больше времени, но меньше топлива, и попытается приземлиться на Луне в кратере Атлас в районе Маре Фригорис примерно в конце апреля следующего года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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