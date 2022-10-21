Астероид Рюгу сместился на текущую орбиту 5 млн лет назад

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Токио, 21 октября (Jiji Press). Группа японских исследователей сообщила, что Рюгу отправился на свою нынешнюю орбиту около пяти миллионов лет назад, судя по результатам анализа газовых компонентов в образцах песка, доставленных на Землю с астероида зондом «Хаябуса-2».

Выводы группы, включая исследователей из Университета Кюсю, Токийского университета и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), были опубликованы в американском журнале Science и других газетах 21 октября.

Полагают, что Рюгу совершил путешествие на текущую орбиту между Землёй и Марсом из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, но было неизвестно, когда это произошло.

Исследователи нагрели 16 песчинок из образцов, чтобы извлечь благородные газы, включая гелий и ксенон, а также азот. Они провели изотопный анализ, чтобы выяснить, когда и как образовались газы.

Было обнаружено, что песчинки улавливали благородные газы при формировании Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Анализ также показал, что в песке присутствуют инертные газы, образовавшиеся после воздействия космических лучей на глубине от 1 до 2 метров ниже поверхности Рюгу.

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