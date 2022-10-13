Почему в Японии остановились инновации?

Японская электронная промышленность когда-то занимала лидирующие позиции в мире, но была вытеснена конкурентами из Китая и Южной Кореи, а инноваций, которые когда-то отличали японскую промышленность, теперь нигде не видно. Чтобы выяснить почему это произошло, мы поговорили с Миядзавой Кадзумасой, инженером Sony, участвовавшем в разработке серии компьютеров VAIO и цифровой системы оплаты Edy.

Генеральный директор компании Soramitsu. Преподаватель промышленного ин-жиниринга и менеджмента в Токийском технологическом институте. Родившийся в 1956, Миядзава получил степень магистра в этом же университете. Он присоединил-ся к Sony в 1980 году, где принимал участие в создании новаторской смарт-карты Edy. Работал исполнительным директором операционной компании Edy BitWallet, а затем исполнительным директором Rakuten Edy до прихода в Soramitsu. Автор пуб-ликаций «Ракутэн становится лидером революции криптовалют вместо Sony» и «Сорамицу, стартап, который создал первую в мире цифровую валюту Центрального банка, Баконг».

Потеря рынка портативных музыкальных плееров

— Основатель Apple Стив Джобс однажды сказал, что успех iPod отчасти объясняется неспособностью японских компаний по производству бытовой электроники «создавать программное обеспечение на должном уровне». Apple продолжила наступление, выпустив iPhone и вытеснив японских производителей электроники на периферию рынка. Рыночная капитализация Apple в настоящее время составляет 326 трлн йен, рядом с которыми 14 трлн йен капитализации Sony [по состоянию на 8 июля 2022 года] кажутся незначительными. Почему Япония не смогла создать инновационные устройства, такие как смартфоны и планшеты?

— Я согласен, что Sony стоило бы разработать продукты, подобные iPod, iPhone и iPad. Хотя Sony выпустила Memory Stick Walkman, который воспроизводил загруженную музыку, релиз сопровождался несколькими ошибками. Первой было использование Sony DRM, мощной технологии предотвращения копирования, которая гарантировала, что загруженные песни не могут быть скопированы на другие устройства. Sony также очень внимательно относилась к качеству звука и встроила в плеер собственный алгоритм сжатия аудио ATRAC.

Однако этот плеер был очень плохо принят. В то время формат сжатия аудио MP3 начал завоевывать популярность, но поскольку часть контента в формате MP3 была пиратской, Sony – как материнская компания Sony Music – была вынуждена ужесточить меры по защите от копирования. Apple, с другой стороны, использовала формат MP3 с более слабой защитой от копирования, отдавая приоритет удобству и практичности, поскольку это позволяло пользователям копировать треки на несколько устройств. Такой подход привел к существенному различию между двумя производителями.

— То есть это была принципиально иная бизнес-модель?

— В период расцвета Sony, в 1980-х годах, компания использовала централизованный подход к производству своих ведущих продуктов — плееров Walkman и 8-миллиметровых видеокамер. Поскольку изготовление записывающих головок для 8-миллиметровых видеокассет и тонвалов для лентопротяжного механизма требовало тщательного инженерного подхода, весь продукт был разработан одним производителем. Такого рода централизованный вертикальный технологический процесс был сильной стороной Японии в то время. Toyota и Honda также успешно развивали собственные производственные схемы, в соответствии с которыми все производство осуществлялось либо внутри компании, либо в рамках одной корпоративной группы, что в сочетании с закупками и доставкой компонентов «точно в срок» создавало преимущество для японских производителей.

К 1990-м годам правительство США стало сильно обеспокоено тем, что при сохранении этой тенденции Америка не сможет противостоять Японии. В ответ американское правительство сделало Интернет, изначально созданный как военная технология, доступным для общественного пользования, создав открытое пространство для инноваций и сделав его основой технологий следующего поколения. Это создало условия для распространения горизонтально связанных производств, в противоположность тому, что мы имели в Японии.

К примеру, для создания компьютера Intel производила процессоры, другой производитель выпускал жесткие диски, в то время как Microsoft писала программное обеспечение. Такой подход был возможен только благодаря единым и открытым стандартам. Япония, однако, проигнорировала эту тенденцию и осталась в гордом одиночестве.

Неспособность Японии адаптироваться

— Японские производители придерживались выигрышной формулы: усовершенствование успешных отечественных продуктов для их продажи за рубежом.

— В 1980-х годах Япония покорила мир своими уникальными высококачественными портативными продуктами, в которой использовались самые передовые материалы и технические решения. Однако, когда глобализация объединила мир, производственые мощности стали распределяться географически очень широко. Это позволило, как в случае с Apple, разрабатывать продукты, не владея фабриками, и вместо этого передавать производство на аутсорсинг Китаю, обеспечивая производителям каналы сбыта больших объёмов дешёвой продукции. Это привело к тому, что японские предприятия потеряли конкурентное преимущество, которое они получили, производя качественную продукцию традиционным, почти кустарным методом.

Существует также проблема де-факто стандартов – продуктов, которые доминируют на рынке, в результате чего их по сути рассматривают как стандарт: например, Windows в операционных системах или видеоформат VHS. Они отличаются от стандартов де-юре, которые установлены органами по стандартизации, как, например, для размеров, составов и типов батареек. Многие американские корпорации создали чрезвычайно успешные продукты, такие как Windows, которые де-факто стали мировыми стандартами. Европейские компании, с другой стороны, предпочитают преимущества, которые даёт унификация де-юре. Международная организация по стандартизации ISO, утвердила и внедрила требования к продукции в разных отраслях, единые для множества государств. С начала эры распределенного производства, японские производители отставали в создании новых стандартов как де-факто, так и де-юре, что привело к потере ими доминирующего положения на рынке. Я считаю, что именно это было важной причиной их неудачи.

— Вы также упоминаете инвестиционную среду и налоговую систему как факторы, из-за которых японские компании потеряли инновационность и жизнеспособность.

— Многие крупные компании скованы собственным успехом, что делает практически неосуществимыми серьёзные реформы. США - страна с жёсткой конкуренцией, где компании, неважно большие или маленькие, разоряются, теряют долю рынка или вынуждены реорганизовать свой бизнес, если они неспособны адаптироваться к переменам. Это стимулирует экономику и поощряет создание новых предприятий.

Google и Facebook сами первоначально были стартапами, финансируемыми венчурным капиталом. В обоих случаях эти начальные инвестиции обеспечили им необходимое финансирование и кадры, создав среду, благоприятствующую технологическому развитию и быстрому росту. С другой стороны, в Японии должно было пройти 30 лет с окончания эры финансового пузыря пока администрация премьер-министра Кисиды Фумио включила стартапы в свою стратегию роста.

Венчурные инвестиции в стартапы в настоящее время составляют около 70 трлн иен по всему миру. Из них 40 триллионов иен приходится на Соединенные Штаты, что составляет почти 60% мирового рынка. Для сравнения, на японские венчурные инвестиции, составляющие около 800 миллиардов иен, приходится всего 1% от общемирового объёма. Даже британский фонд SoftBank Vision, который, как говорят, управляет активами на сумму более 10 трлн йен, инвестируя в сотни американских, китайских и индийских стартапов, инвестировал только в три японские компании, включая биотехнологическое предприятие, которое он профинансировал в октябре 2021 года.

Существует также проблема с налогообложением. Например, в Японии виртуальные валюты облагаются очень высокими налогами. Когда компания выпускает виртуальную валюту, ее собственные резервы в этой валюте считаются активами, по которым она обязана платить налог. Например, если вы выпускаете цифровую валюту на сумму 1 миллиард йен, вы должны заплатить 30 процентов от этой суммы, или 300 миллионов йен, в виде налога еще до того, как валюта будет реализована. Это недоступно стартапам, которые вынуждены продавать свои активы, чтобы оплатить счёт. Однако продажа большого количества виртуальной валюты за короткий промежуток времени может привести к ее падению в цене на целых 90 процентов. В результате большинство японских компаний, выпускающих виртуальную валюту, переносят свои штаб-квартиры в Сингапур или Швейцарию, и это приводит к ослаблению инновационного потенциала и утечке мозгов японской блокчейн-индустрии.

Стратегии восстановления

— Что может сделать японский бизнес, чтобы вернуть себе былые позиции?

— Во-первых, нам нужны механизмы государственной поддержки нового бизнеса, ориентированного на инновации. Можно было бы учредить награду за инновации или упростить процесс патентования изобретений. Также нужен льготный налоговый режим. Что касается финансирования, то нам нужна дополнительная государственная поддержка, в том числе со стороны Японской финансовой корпорации.

В частном секторе также важно сотрудничество между крупными корпорациями и венчурными компаниями. Крупным фирмам трудно создавать инновации. Точно так же, если венчурные корпорации не смогут привлечь средства, они не смогут разрабатывать новые продукты и привлекать персонал. Нам нужен подход, объединяющий как венчурный бизнес, так и крупные корпорации для оказания необходимой финансовой и кадровой поддержки. Несогласованная и неупорядоченная реакция частного сектора также не приведет к созданию инноваций. Важно чётко разграничить области, в которых требуется сотрудничество, и области, где необходима конкуренция. В первом случае как государственный, так и частный сектор должны активно инвестировать в стандартизацию и общественную инфраструктуру.

Управляющие кадры также очень важны. Чтобы добиться инноваций необходимо вкладывать серьёзные средства в исследования и разработку, в кадры. А это невозможно без твёрдой воли топ-менеджеров.

— На чем нам следует сосредоточиться прежде всего?

— Область, в которой Япония больше всего отстаёт, и которая станет ещё более важной в будущем, - это интеллектуальные технологии. Япония инвестирует в IT и интернет гораздо меньше, чем другие страны. Общество в целом должно перейти в цифровую эпоху. Не боясь показаться слишком патриотичным, я обеспокоен тем, что японские корпорации будут становиться всё более и более обескровленными, уступая позиции иностранным конкурентам. Как я упоминал ранее, все лучшие ИТ-венчурные стартапы Японии уходят за рубеж, так что вскоре у нас могут остаться только традиционные производства.

Я считаю, что нынешние условия до какой-то степени похожи на опустошение, с которым мы столкнулись после Второй мировой войны. В будущем нам придётся приложить все усилия, чтобы выжить. Я считаю, что сейчас настало время, когда правительство, бизнес и чиновники должны вместе серьёзно подумать о том, что необходимо сделать.

Фотография к заголовку: Sony Walkman, слева, и Apple iPod в магазине бытовой техники 19 ноября 2010 г. (© Jiji)

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