В Японии выявлено 1,17 млн новых случаев COVID-19 за неделю

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Токио, 9 января (Jiji Press). В Японии выявлено 1 175 877 новых случаев заболевания COVID-19 на прошлой неделе, что примерно на 143 000 больше, чем за предыдущую неделю.

На утро 9 января в стране за время пандемии было зарегистрировано 30 501 920 случаев заболевания.

По префектурам наибольшее еженедельное число новых случаев было зарегистрировано в Токио – 103 928, за ним следуют Осака (79 496), Айти (71 157), Фукуока (64 957) и Канагава (61 779).

Число умерших от COVID-9 в стране за неделю выросло на 2453 человека до 60 206 человек.

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