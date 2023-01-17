Фармацевтическая компания Eisai подала заявку на одобрение нового лекарства от болезни Альцгеймера в Японии

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Токио, 16 января (Jiji Press). Компания Eisai Co. сообщила, что она подала заявку на получение маркетингового разрешения от Японского агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию для нового лекарства от болезни Альцгеймера, разработанного совместно с американской фармацевтической компанией Biogen Inc.

Перед подачей заявки этот японский производитель лекарств воспользовался системой консультаций предварительной оценки PMDA, чтобы сократить период рассмотрения препарата леканемаб. Компания намерена получить разрешение на его продажу до конца этого года.

Препарат сможет поступить в продажу после того, как правительство Японии установит официальную цену после утверждения.

Eisai уже подала заявку на регистрацию препарата в США и Европе. В Соединённых Штатах препарат появится на рынке в конце этого месяца после того, как 6 января Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило ему ускоренное одобрение.

Леканемаб предназначен для лечения пациентов на ранних стадиях болезни Альцгеймера, и ожидается, что он замедлит прогрессирование симптомов за счёт удаления из мозга бета-амилоида, белка, который считается причиной заболевания.

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