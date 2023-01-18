Канцлер Германии Шольц может посетить Японию в марте

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Токио, 17 января (Jiji Press). Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, посетит Японию в марте для переговоров с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, сообщили источники в правительстве Японии.

На встрече с Шольцем Кисида намерен подтвердить своё сотрудничество в преддверии саммита Большой семёрки, который Япония примет у себя в Хиросиме в мае.

Во время недавней зарубежной поездки Кисида посетил все страны-партнеры G-7, кроме Германии: Францию, Великобританию, Италию, Канаду и США. На пресс-конференции 14 января в Вашингтоне Кисида выразил надежду на скорую встречу с Шольцем.

Кисида и Шольц, скорее всего, обсудят санкции против России из-за её вторжения в Украину, поддержку Украины и ситуацию в Восточной Азии – темы, которые, как ожидается, займут важное место в повестке дня саммита G-7.

Ожидается также, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области безопасности между Японией и Германией. В ноябре состоялась встреча министров иностранных дел и обороны двух стран.

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