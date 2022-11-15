Кисида и глава ЕС подтвердили необходимость продолжения санкций против России

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Нуса-Дуа, Индонезия, 14 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о необходимости сохранения жёстких санкций против России в связи с её вторжением в Украину.

На встрече в Индонезии лидеры двух стран сошлись во мнении, что угрозы Москвы применить ядерное оружие неприемлемы и что такое оружие не должно применяться. Они также подтвердили свою постоянную поддержку Украины.

В отношении силовых действий Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях Кисида и фон дер Ляйен подтвердили свое несогласие с односторонними попытками изменить статус-кво силой.

Лидеры Японии и ЕС также договорились о совместной работе в ответ на ядерные и ракетные разработки Северной Кореи.

При этом Кисида повторил свой призыв к скорейшей отмене ограничений ЕС на импорт продуктов питания из Японии.

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