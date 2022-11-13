Покидающий пост российский посол обвинил Японию в охлаждении двусторонних отношений
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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Посол России в Японии Михаил Галузин, который вскоре покинет свой пост, заявил, что Япония несёт ответственность за ухудшение отношений между двумя странами.
«Недружественные действия японской стороны (предпринятые) после того, как мы были вынуждены начать нашу специальную военную операцию на Украине еще в феврале этого года… сильно ухудшили наши отношения», – заявил Галузин на пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов Японии в Токио. Россия называет своё вторжение в соседнюю европейскую страну «специальной военной операцией».
Двусторонние связи расцвели в самых разных областях благодаря «регулярному доверительному диалогу» между президентом России Владимиром Путиным и тогдашним премьер-министром Японии Абэ Синдзо в период с 2018 по 2020 год. Но теперь, когда Япония ввела санкции против России вместе с Европой и США, «будущее наших отношений неопределённо», отметил он.
Перед пресс-конференцией более 40 иностранных послов в Японии, в том числе Сергей Корсунский из Украины и Рам Эмануэль из США, заявили в совместном заявлении, что «обман и дезинформация неприемлемы в Клубе иностранных корреспондентов Японии».
Послы раскритиковали Россию за убийство граждан Украины и одностороннюю аннексию четырёх восточных и южных областей Украины, несмотря на то, что Галузин заявил на пресс-конференции в клубе в феврале, что его страна не намерена оккупировать территории соседа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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