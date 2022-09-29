Япония не настроена против России, заявил представитель Кремля
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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, 27 сентября заявил российским СМИ, что не будет называть Японию «антироссийской» даже перед лицом серьёзных политических кризисов, имея в виду вторжение России в Украину и международные санкции против Москвы.
Выступая перед российским государственным информационным агентством ТАСС и другими, Швыдкой, который посетил Японию 27 сентября, чтобы присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, также высоко оценил развитие японско-российских культурных связей при администрации Абэ.
Однако об отмене Японией выступлений российского дирижера Валерия Гергиева, которые были запланированы в Японии с конца ноября до начала декабря, Швыдкой сказал, что это не было мудрым решением. Известно, что Гергиев имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Швыдкого, поддержка политику Путина не отменяет его талантов как музыканта. Он подчеркнул, что российская культура является неотъемлемой частью мировой культуры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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