Восемь человек арестованы в Токио за незаконную организацию азартных игр

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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала восемь человек по подозрению в организации незаконных азартных игр для клиентов в комнате в здании в развлекательном районе Кабукитё в японской столице.

В их число входил Хитоми Хироси, 44-летний руководитель нелегального игорного бизнеса, который признал в обвинения. 30 января следователи столичного департамента полиции обыскали комнату в поисках улик.

Операция заработала более 48 миллиардов йен дохода с момента её открытия в ноябре 2005 года, сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

По словам источников, полиция подозревает, что операция была источником финансирования преступников.

Подозревают, что компания предоставляла круглосуточные услуги по азартным играм в Интернете, которые посещали от 70 до 80 клиентов в день, это была одна из крупнейших таких компаний в стране.

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