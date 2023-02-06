Помощник Кисиды уволен из-за высказываний об ЛГБТ

Новости

Токио, 4 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио уволил Араи Масаёси с поста своего секретаря из-за его дискриминационных замечаний в адрес ЛГБТ и однополых браков, сообщило правительство.

Секретарей премьер-министра редко увольняют из-за оплошности. Это может нанести удар по администрации Кисиды, которая уже борется с низкими рейтингами общественного одобрения.

По словам экспертов, эта оплошность подчеркнула неосведомлённость о правах человека среди высших должностных лиц правительства.

3 февраля Араи неофициально заявил журналистам, что ему неприятно видеть ЛГБТ-людей и он не хотел бы жить с ними по соседству. Он также сказал, что если Япония признает однополые браки, люди будут покидать страну.

Выступая перед журналистами во время поездки в Сакаи в префектуре Фукуи 4 февраля, Кисида сказал: «Я очень серьёзно отношусь к (замечаниям Араи) и решил уволить его». Он добавил, что чувствует ответственность за назначение секретаря.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме