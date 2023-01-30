Помощник генерального секретаря кабинета министров Японии уходит в отставку за нарушение ПДД

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Токио, 28 января (Jiji Press). Работающий в госаппарате секретарь генерального секретаря кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу уйдёт в отставку за вождение в нетрезвом виде, сообщил Мацуно журналистам.

По словам Мацуно, его 49-летний помощник проехал на машине несколько сотен метров до своего дома 27 января вечером после того, как в одиночестве выпил алкоголь в заведении, где можно поесть и выпить, в городе Тиба.

Он был допрошен полицейским по дороге домой и тест дал положительный результат на уровень алкоголя выше установленного законом предела.

«Я безоговорочно извиняюсь, – сказал Мацуно. – Я очень серьёзно отношусь к этому делу, так как мне не удалось его контролировать».

По словам Мацуно, 30 января госсекретарь подаст заявление об отставке в Палату представителей.

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