Кисида уволил министра Ямагиву из-за скандала с Церковью объединения
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Токио, 24 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио одобрил отставку министра экономического возрождения Ямагивы Дайсиро в условиях растущей критики по поводу прошлых связей Ямагивы с противоречивой религиозной группой, известной как Церковь объединения.
Кисида, очевидно, уволил Ямагиву в связи с этим. Премьер-министр планирует объявить преемника ушедшего в отставку министра 25 октября.
Ямагива стал первым членом кабинета Кисиды, который ушел в отставку, чтобы взять на себя ответственность за скандал. Его уход, скорее всего, ударит по Кисиде.
«Я принял предложение (об отставке), чтобы мы могли сосредоточиться на ключевых вопросах», – сказал премьер-министр журналистам, имея в виду запланированный всеобъемлющий экономический пакет и меры помощи людям, страдающим от так называемых «духовных продаж» со стороны Церкви объединения и других религиозных групп.
Отвечая на вопрос об ответственности премьер-министра за назначение Ямагивы на министерский пост, Кисида сказал: «Я тем больше хочу выполнять свой, чем большую (ответственность) чувствую».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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