В Японии растёт конкуренция на рынке хирургических роботов

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Токио, 8 февраля (Jiji Press). На рынке хирургических роботов в Японии, где доминирует производитель из США, с запуском японских продуктов начинает усиливаться конкуренция.

Роботизированная хирургия наносит меньше вреда телу пациента, поскольку роботы могут выполнять задачи с большей точностью, чем руки человека.

В последние годы в Японии всё больше операций с использованием роботов покрываются государственной медицинской страховкой. Если в результате растущей конкуренции упадут цены, это может способствовать распространению использования таких роботов.

В хирургии с помощью робота в теле пациента просверливают несколько небольших отверстий, через которые вставляются гибкие приспособления. Врач управляет роботом, наблюдая за большим 3D-изображением. Роботизированные операции имеют меньший риск кровотечения и оставляют на теле пациента лишь небольшие шрамы.

Система da Vinci американской фирмы Intuitive Surgical Inc. занимает подавляющую долю мирового рынка хирургических роботов. Система получила одобрение регулирующих органов в Японии в 2009 году, и в настоящее время государственное медицинское страхование покрывает в общей сложности 29 видов операций, в основном по поводу рака. Около 570 роботов da Vinci в настоящее время развёрнуты в медицинских учреждениях по всей Японии.

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