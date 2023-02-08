Япония отправила спасательную группу в пострадавшую от землетрясения Турцию

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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Япония вечером 6 февраля направила аварийно-спасательную группу в Турцию, которая пострадала от сильного землетрясения, как сообщил 7 февраля генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

На пресс-конференции он сказал, что сообщений о гибели или ранении японцев в результате землетрясения не поступало.

«Работая над обеспечением безопасности живущих за границей японцев, мы рассмотрим необходимость поддержки районов, пострадавших от землетрясения», – добавил он.

Сообщается, что тысячи человек погибли в результате подземных толчков, которые произошли на юге Турции рано утром 6 февраля.

7 февраля столичное управление полиции Токио направило свою аварийно-спасательную группу в составе 14 человек и четырёх поисковых собак, чтобы помочь найти людей, пропавших без вести во время землетрясения. «Я хочу, чтобы вы тесно сотрудничали и приложили все усилия для выполнения своей миссии», – сказал группе генеральный суперинтендант управления полиции Кодзима Хироси.

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