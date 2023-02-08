Япония отправила спасательную группу в пострадавшую от землетрясения Турцию
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 февраля (Jiji Press). Япония вечером 6 февраля направила аварийно-спасательную группу в Турцию, которая пострадала от сильного землетрясения, как сообщил 7 февраля генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
На пресс-конференции он сказал, что сообщений о гибели или ранении японцев в результате землетрясения не поступало.
«Работая над обеспечением безопасности живущих за границей японцев, мы рассмотрим необходимость поддержки районов, пострадавших от землетрясения», – добавил он.
Сообщается, что тысячи человек погибли в результате подземных толчков, которые произошли на юге Турции рано утром 6 февраля.
7 февраля столичное управление полиции Токио направило свою аварийно-спасательную группу в составе 14 человек и четырёх поисковых собак, чтобы помочь найти людей, пропавших без вести во время землетрясения. «Я хочу, чтобы вы тесно сотрудничали и приложили все усилия для выполнения своей миссии», – сказал группе генеральный суперинтендант управления полиции Кодзима Хироси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Кисида выразил Турции соболезнования в связи с сильным землетрясением
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь