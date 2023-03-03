Число подозреваемых в отмывании денег в Японии достигло рекордного уровня

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Согласно данным Национального полицейского агентства, в 2022 году японским властям было сообщено о рекордных 583 317 подозрительных операциях по отмыванию денег, что на 53 167 больше, чем годом ранее.

Это общее число случаев, о которых финансовые учреждения и другие субъекты, обязанные представлять такую отчётность в соответствии с законом о борьбе с переводом доходов от преступлений, сообщили правительственным организациям.

Отчёты поставщиков услуг по переводу денежных средств, которые предлагают услуги безналичных платежей, почти удвоились до рекордных 20 271 случая, а сообщения операторов обмена криптовалютами выросли на 3 010 до рекордных 16 550. Сообщения банков составляли 70% от общего объёма.

Полиция применила аресты или другие правоохранительные действия в 994 случаев, в основном связанных с мошенничеством, что на 51 меньше, чем в предыдущем году. Из них 130 были связаны с бандитскими группировками.

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