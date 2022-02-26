Особые виды мошенничества в 2021 году в Японии: ущерб снизился, но количество случаев выросло впервые за четыре года

От так называемых «особых видов мошенничества» страдают чаще всего пожилые люди. В 2021 году число выявленных случаев такого мошенничества увеличилось впервые за четыре года – возможно, в связи с самоизоляцией из-за коронавируса. Особенно возросло количество случаев «мошенничества с возмещением средств», когда мошенник выдаёт себя за работника учреждения, которое якобы намерено вернуть оплату медицинских расходов и страховых взносов.

Согласно сводке Национального полицейского управления, количество зарегистрированных случаев особых видов мошенничества в 2021 году, по предварительным данным, впервые за четыре года увеличилось, составив 14 461, на 911 (6,7%) больше по сравнению с предыдущим годом. Сумма ущерба при этом уменьшилась на 710 млн йен, составив 27 810 млн йен. Управление предупреждает, что ущерб всё еще составляет значительную сумму, а страдают чаще всего пожилые люди, проблема мошенничества сохраняет серьёзный характер.

«Особые виды мошенничества» – общее название для преступлений, при которых, пользуясь доверием жертвы, от неё обманом получают деньги и т. п. без личной встречи – например, при помощи звонков по телефону.

В основном ущерб велик в городских регионах. В Токио, крупнейшей из 47 префектур Японии, количество зарегистрированных случаев увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 423 до 3319. Далее следуют префектуры Осака (рост на 432 до 1539 случаев), Канагава (снижение на 312 случая до 1461), Тиба (снижение на 114 случая до 1103), Сайтама (рост на 56 случаев до 1082), Айти (рост на 293 случая до 862), Хёго (снижение на 181 случай до 846). На эти 7 префектур приходится около 70% от общего числа.

Сумма ежедневного ущерба уменьшилась на 1,7 млн ​​йен до 76,2 млн йен, а средняя сумма ущерба от одного удавшегося преступления уменьшилась на 203 000 йен до 1 998 000 йен.

Среди основных видов такого мошенничества лидирует обман с «возвратом денег» (4001 случай), когда людям обещают якобы возместить медицинские расходы или страховые взносы, их число более чем вдвое превысило показатель предыдущего года (1804 случая). За ним следует мошенничество типа «Это я!», когда выдают себя за родственника, 3077 случаев (на 805 случаев больше), и 2587 случаев (на 263 случая меньше) мошенничества с банковскими картами, когда пожилых людей обманом заставляли отдать карты и заменяли их поддельными.

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