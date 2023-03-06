Шольц посетит Японию с трёхдневным визитом 17 марта

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Берлин, 3 марта (Jiji Press). Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Японию с трёхдневным визитом начиная с 17 марта, сообщили источники в правительстве Германии.

Он примет участие в первом заседании форума японско-германских межправительственных переговоров, в котором примут участие лидеры и несколько министров двух стран. Участники, скорее всего, обменяются мнениями о ситуации в Украине и Восточной Азии перед саммитом «Большой семёрки» в японском городе Хиросима в мае. Ожидается также, что они обсудят вопросы, связанные с экономической безопасностью.

Когда Шольц посетил Японию в апреле прошлого года, он договорился с премьер-министром Японии Кисидой Фумио о запуске форума межправительственных переговоров.

В январе этого года Кисида посетил все страны-партнеры G-7, кроме Германии. Он сказал, что хочет как можно скорее встретиться с Шольцем.

Германия усиливает своё участие в Индо-Тихоокеанском регионе, стремясь избавиться от экономической зависимости от Китая и России. Кроме того, Германия укрепляет своё сотрудничество в области безопасности с Японией: немецкий военный корабль впервые за 19 лет посетил Японию в 2021 году, а немецкие истребители были отправлены в Японию в 2022 году.

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