Нобелевский лауреат Оэ Кэндзабуро умер в возрасте 88 лет

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Токио, 13 марта (Jiji Press). Японский писатель Оэ Кэндзабуро, лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года, скончался от старости 3 марта. Ему было 88 лет.

Он был вторым японцем, получившим Нобелевскую премию по литературе после Кавабаты Ясунари в 1968 году.

Оэ родился в современном городе Утико в префектуре Эхимэ на западе Японии. Он дебютировал как писатель, изучая французскую литературу в Токийском университете. В 1958 году он получил престижную премию Акутагавы за «Содержание скотины».

Он стал знаменосцем литературы демократического поколения после Второй мировой войны, заслужив признание публики такими произведениями, как роман 1961 года «Семнадцатилетний», в котором изображены мысли и чувства молодежи правого толка, и «Человек сексуальный», выпущенные в 1963 году.

После рождения старшего сына Хикари, страдающего умственной отсталостью, в 1964 году Оэ выпустил роман «Личный опыт» и сборник коротких рассказов «Проснись, новый человек!».

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