Япония одобрила законопроект, закрепляющий незаконность секса без обоюдного согласия
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Токио, 14 марта (Jiji Press). Правительство Японии во вторник приняло на заседании кабинета законопроект о пересмотре Уголовного кодекса с целью уточнения критериев признания преступлением полового акта без обоюдного согласия и других сексуальных посягательств.
Законопроект призывает объединить акты насильственного и квази-насильственного полового контакта в преступление полового акта без согласия, перечисляя восемь конкретных наказуемых деяний и ситуаций, которые затруднили бы жертвам выражение их «права не соглашаться».
Действующий Уголовный кодекс предусматривает применение «насилия или запугивания» в качестве критерия для установления состава преступления, заключающегося в насильственном половом акте. Эти критерии были юридически интерпретированы как действия, ограничивающие способность жертв к сопротивлению.
Критики утверждали, что этого недостаточно для обеспечения согласованности судебных решений, ссылаясь на случаи, в которых степень активности сопротивления жертв оспаривалась в ходе судебных разбирательств.
В дополнение к определению применения насилия или запугивания, законопроект направлен на включение таких действий, как принуждение жертв к употреблению алкоголя или наркотиков и запугивание или принуждение их к вступлению в половую связь, в список наказуемых деяний.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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