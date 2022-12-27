В Японии 215 учителей наказаны за сексуальные преступления в 2021 финансовом году
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Число учителей государственных школ в Японии, которые были наказаны за совершение непристойных действий или сексуальных домогательств, составило 215 в 2021 финансовом году, который закончился в марте этого года. Это на 14 больше, чем в предыдущем году, общее количество наказанных за совершение непристойных действий превысило 200 девятый год подряд, как говорится в отчёте министерства образования.
Из общего числа 93 человека совершили сексуальные преступления или надругательства над учащимися, на три меньше, чем в 2020 финансовом году. Исследование охватило школы начальной, средней и старшей ступени, школы для детей с особыми потребностями и другие.
Всего было уволено 118 учителей, 50 отстранено от работы, 21 сократили заработную плату, двоим были вынесены строгие предупреждения. Предупреждение получили 24 учителя. Самую большую возрастную группу составили учителя в возрасте 30-39 лет (69 чел.), за ними следуют 60 учителей в возрасте 50-59 лет, 44 человека в возрасте 20-29 лет и 42 человека в возрасте 40-49 лет.
Наиболее распространённой формой сексуальных преступлений и надругательств, совершенных 67 учителями, было прикосновение к телам жертв, за ними следовали вуайеризм и тайная видеосъемка жертв (47 чел.) и половые сношения (26 чел.).
Опрос также показал, что число учителей, которые взяли отпуск из-за психических расстройств в 2021 финансовом году, выросло на 694 по сравнению с предыдущим годом до 5897, что является самым высоким показателем за всю историю, превысив предыдущий рекорд в 5478 в 2019 финансовом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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