В Японии не хватает учителей школ: исследование министерства образования

Проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий исследование показало, что в государственных школах всех уровней по всей стране остались вакантными 2558 учительских должностей из общего запланированного числа.

Совет по образованию 68 административных единиц – префектур и городов, определённых указами правительства, провёл опрос, охвативший 32 903 школ, и выяснилось, что к первому учебному дню в апреле 2021 года не хватало учителей. В результате из установленной численности в 863 079 человек оказались вакантными 2558 мест, или 0,31%. Учителей не хватало в 1897 школах, 5,8% от общего числа.

В начальных школах нехватка составляла 0,32%, в средних – 0,40%, в старших – 0,14%, и в школах для детей с особыми потребностями – 0,32%. Среди школ нехватка учителей чаще всего наблюдалась в школах для детей с особыми потребностями – в 13,1% (142) таких школ, в 7% (649) средних школ, в 4,9% (937) начальных школ и 4,8% (169) старших школ.

Нехватка учителей (начало учебного года в апреле 2021 г.)

Нехватка учителей (%) Количество школ с нехваткой (% от общего кол-ва) Начальные школы 1218 (0,32%) 937 (4,9%) Средние школы 868 (0,4%) 649 (7,0%) Старшие школы 217 (0,14%) 169 (4,8%) Специальные школы 255 (0,32%) 142 (13,1%) Всего 2558 (0,31%) 1897 (5,8%)

(Исследование Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий)

Причину нехватки учителей видят в том, что при массовом выходе на пенсию учителей поколения бэби-бумеров и росте числа вакансий меньше людей из более молодых поколений поступает на работу, поскольку они не любят работать сверхурочно. В последние годы сверхурочная работа и напряжённый график работников начальных и средних школ привлекают общественное внимание как социальная проблема. Кроме того, ввиду прогнозов дальнейшего снижения рождаемости органы местного самоуправления часто склонны не слишком активно нанимать штатных учителей, из-за чего растёт количество внештатных учителей с нестабильным статусом.

Согласно результатам теста по отбору учителей государственных школ на 2021 год, проводившегося в 2020 году Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, конкурс среди учителей начальных школ достиг рекордно низкого показателя в 2,6 человека на место, что значительно ниже пикового показателя в 12,5 человека на место в 2000 году. Среди претендующих на должность учителей средних школ этот показатель составил 4,4, в старших – 6,6, в школах для детей с особыми потребностями – 3,1, что составляет около 30-60% от пика 2000-х годов.

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