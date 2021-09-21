Число пожилых людей в Японии достигло нового рекордного уровня
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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Оценочное количество людей в возрасте 65 лет и старше в Японии к 22 сентября достигнет рекордного уровня в 36,4 миллиона человек, что на 220 000 больше, чем годом ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций.
Доля пожилых людей в общей численности населения страны выросла до рекордных 29,1%, это самый высокий показатель среди 201 стран и территорий мира.
Количество мужчин пожилого возраста составляет 15,83 миллиона человек, или 26% от общей численности мужского населения. Пожилых женщин было 20,57 миллиона, или 32% женского населения.
Министерство опубликовало данные в преддверии Дня почитания старших, одного из национальных праздников.
В Японии доля пожилых людей растет с 1950 года. По данным Национального института исследований населения и социального обеспечения, эта цифра может вырасти до 35,3% к 2040 году, когда второе поколение бэби-бумеров, то есть дети первого поколения беби-бумеров, родившиеся в 1971-1974 годах, достигнут возраста 65 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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