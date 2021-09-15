В Японии 51 год подряд растёт число людей, живущих более 100 лет
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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Число людей в Японии, встретивших столетний юбилей, 15 сентября должно составить 86 510 человек, обновив рекорд 51 год подряд, сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.
Эта цифра, основанная на базовых данных реестра жителей, выросла на 6060 человек по сравнению с прошлым годом, согласно отчёту министерства, опубликованному в преддверии Дня почитания старших, национального праздника, который будут отмечать в понедельник 20 сентября.
Из людей в возрасте 100 лет и старше женщины составят 76 450 человек, почти 90% от общего числа.
В 1963 году, когда начали вести такую статистику, число долгожителей старше 100 лет составляло всего 153 человека. Их количество превысило 1000 в 1981 году, 10 000 в 1998 году и 50 000 в 2012 году.
Представитель министерства здравоохранения сказал, что вероятной причиной увеличения числа долгожителей является рост осознанной заботы о здоровье и ряд других факторов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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