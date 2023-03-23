Бейсбольная команда Японии обыграла США и одержала третью победу в чемпионате мира по бейсболу

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Майами (Jiji Press). 22 марта Япония выиграла пятый турнир World Baseball Classic, победив действующего чемпиона, команду Соединённых Штатов, в финале турнира со счётом 3:2. За матчем пристально следила вся страна.

Это была третья победа японской команды Samurai Japan в WBC. Под руководством менеджера Куриямы Хидэки команда Samurai Japan выиграла все игры последнего чемпионата мира WBC, обыграв Китай, Южную Корею, Чехию и Австралию на групповом этапе по круговой системе, разгромив Италию в четвертьфинале и одержав победу над Мексикой в полуфинале перед победным финальным матчем.

В игре чемпионата в LoanDepot Park в Майами японец Мураками Мунэтака сделал одиночный хоумран в конце второго тайма, благодаря чему счёт с командой США сравнялся на 1:1. Позже в том же иннинге Окамото Кадзума, занявший третью базу, забил гол, а Ларс Нутбаар вышел на первое место. Окамото сделал хоумран в четвёртом иннинге, увеличив преимущество Японии со счётом 3: 1.

После того, как Соединённые Штаты приблизились к Японии со счетом 3: 2 в восьмом иннинге, Оотани Сёхэй обеспечил лидерство Японии в начале девятого иннинга, не допустив ни одного пробега для Соединённых Штатов. В финале WBC команды двух стран встретились впервые.

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