За безопасность Кисиды во время неожиданной поездки отвечала Украина

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Во время визита в Украину премьер-министр Японии Кисида Фумио был под охраной служб этой европейской страны, заявил главный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

«Украинское правительство несло полную ответственность» за его охрану, заявил Мацуно на заседании парламентского комитета, говоря о неожиданном визите Кисиды в Киев во вторник.

Силы самообороны Японии не участвовали в транспортировке или охране Кисиды в Украине, заявил министр обороны Хамада Ясукадзу на пресс-конференции.

Чтобы добраться до Украины, Кисида вылетел из Индии, где он находился, чартерным рейсом вместо того, чтобы воспользоваться правительственным самолётом. Прибыв в Польшу, он отправился в Киев поездом.

Хамада также сообщил, что Министерство обороны Японии не обращалось к украинским, польским или другим военным с просьбой поддержать поездку Кисиды в Украину.

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