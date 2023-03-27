Зеленский в видеообращении поблагодарил Кисиду за визит в Киев
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Токио, 26 марта (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 25 марта, поблагодарил премьер-министра Японии Кисиду Фумио за его недавний визит в Киев, столицу Украины, и двустороннюю встречу.
Украина получила пакет мер безопасности от Японии и достигла с Японией твёрдой договоренности, сказал Зеленский, добавив, что благодарен Кисиде за продуктивный визит, который состоялся на прошлой неделе.
На встрече с Зеленским в Киеве Кисида заявил, что Япония предоставит Украине, которая подверглась вторжению России, дополнительную помощь в размере 470 миллионов долларов в различных областях, включая энергетику, и 30 миллионов долларов в виде новой помощи в виде средств нелетальной защиты.
За прошедшую неделю Украина стала сильнее, а Россия стала ещё более изолированной и лишившейся надежд, заявил Зеленский в видеообращении.
Поблагодарив за помощь и другие страны, Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом делает всё возможное, чтобы Россия проиграла войну.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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