Зеленский в видеообращении поблагодарил Кисиду за визит в Киев

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Токио, 26 марта (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 25 марта, поблагодарил премьер-министра Японии Кисиду Фумио за его недавний визит в Киев, столицу Украины, и двустороннюю встречу.

Украина получила пакет мер безопасности от Японии и достигла с Японией твёрдой договоренности, сказал Зеленский, добавив, что благодарен Кисиде за продуктивный визит, который состоялся на прошлой неделе.

На встрече с Зеленским в Киеве Кисида заявил, что Япония предоставит Украине, которая подверглась вторжению России, дополнительную помощь в размере 470 миллионов долларов в различных областях, включая энергетику, и 30 миллионов долларов в виде новой помощи в виде средств нелетальной защиты.

За прошедшую неделю Украина стала сильнее, а Россия стала ещё более изолированной и лишившейся надежд, заявил Зеленский в видеообращении.

Поблагодарив за помощь и другие страны, Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом делает всё возможное, чтобы Россия проиграла войну.

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