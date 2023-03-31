Япония готовит руководство по критериям получения статуса беженца

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Токио (Jiji Press). 24 марта Япония выпустила первое руководство по своим критериям определения статуса беженца в соответствии с конвенцией ООН о беженцах, в котором разъясняется политика страны в отношении беженцев, которую часто критикуют как слишком жёсткую.

В руководстве, выпущенном Агентством иммиграционных служб Японии, говорится, что заявители должны сталкиваться с «реальной» опасностью, чтобы получить статус беженца. Преследование по признаку пола также упоминается в качестве причины для предоставления статуса.

Конвенция о статусе беженцев определяет беженца как лицо, которое в силу обоснованных опасений может стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определённой социальной группе или политических взглядов.

Хотя толкование этого положения остаётся за каждой подписавшей его страной, Японию часто критикуют за излишнюю строгость в предоставлении статуса беженца.

Руководство определяет преследование как «посягательство на жизнь, здоровье или свободу, угнетение или любое другое серьёзное нарушение прав человека», заявляя, что Япония решает, предоставлять ли статус беженца, изучая конкретные обстоятельства каждого заявителя.

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