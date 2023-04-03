В Японии прекратили использование системы мобильной связи PHS
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Токио, 1 апреля (Jiji Press). 31 марта, через 28 лет после коммерческого дебюта системы, Япония отключила свою последнюю оставшуюся систему мобильной телефонной связи PHS (Personal Handy-phone System).
SoftBank Corp., единственная компания, обслуживавшая PHS в Японии, прекратила предоставление услуг системы PHS, использовавшейся в том числе для управления торговыми автоматами.
Услуги PHS этой компании для обычных розничных пользователей были прекращены в конце января 2021 года.
Услугами PHS с более низкими тарифами, чем для мобильных телефонов, в 1997 году в Японии пользовалось около семи миллионов пользователей. Это число сокращалось по мере роста популярности мобильных телефонов.
На конец 2022 года у оставшейся службы SoftBank PHS было всего 120 000 пользователей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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