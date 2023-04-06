В морском жёлобе у берегов Японии сняли на видео самую глубоководную рыбу в мире

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Исследователи сняли на видео рыбу, плавающую на глубине 8336 метров в жёлобе Огасавара у берегов Японии, и её занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую глубоководную рыбу из когда-либо зарегистрированных.

Международная исследовательская группа, в которую входят Токийский университет морских наук и технологий и Университет Западной Австралии, сняла кадры рыбы с помощью беспилотного оборудования для мониторинга в этой тихоокеанской впадине.

74-летний Китадзато Хироси, бывший специально назначенный профессор японского университета, 4 апреля получил сертификат от Книги рекордов Гиннеса.

На кадрах, снятых 15 августа прошлого года, видно, как белая рыба-улитка длиной около 20 сантиметров медленно приближается к наживке из скумбрии, помещённой на контрольном оборудовании, следящим за креветками.

«Говорили, что рыбы способны жить на глубине до 8200-8400 метров, и эти кадры поразили меня. Я очень рад, что это было признано мировым рекордом», – сказал Китадзато.

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