Японские исследователи показали, как морские слизни отбрасывают голову, чтобы избавиться от паразитов в теле

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На этой фотографии, сделанной в лаборатории Женского университета Нара в Японии 2 сентября 2020 года и опубликованной аспиранткой университета Мито Саякой, изображены голова и отброшенное тело морского слизня вида Elysia marginata. Получено Reuters 10 марта 2021 г. Мито Саяка /предоставлено REUTERS

Мураяма Рикако

ТОКИО (Reuters). - Японские ученые продемонстрировали, что один из видов морских слизней способен при необходимости отбрасывать и полностью регенерировать свое тело. Это открытие может оказаться важным прецедентом для регенеративной медицины.

Считается, что таким радикальным способом морские слизни избавляются от паразитов, пишут ученые Мито Саяка и Юса Ёити. Их совместная статья была опубликована в британском научном журнале Current Biology на этой неделе. Кожа зеленых слизней содержит клетки водорослей, поэтому они могут питаться светом, как растения, пока не регенерируют новое тело, что занимает около 20 дней.

Докторант Женского университета Нара Мито Саяка однажды заметила, как моллюск, известный как Sacoglossa, самопроизвольно отделил тело от своей головы.

«Я удивилась и решила, что он вскоре умрет, однако он продолжал двигаться и довольно энергично есть», - объяснила Мито. «Я понаблюдала за ним еще некоторое время, и увидела, что он полностью регенерировал свое сердце и тело».

Наблюдение легло в основу исследования, в ходе которого выяснилось, что в течение жизненного цикла пять из 15 слизней в лаборатории и один моллюск, за которым наблюдали в его естественной среде обитания, отбросили тело, начиная от определенного участка шеи. Причем один проделал это дважды. Каждый раз сердце брюхоногого оставалось в отброшенном теле, которое какое-то время продолжало жить, однако регенерации головы при этом не происходило.

«Одна из удивительных особенностей стволовых клеток заключается в том, что их можно использовать для регенерации сердца и тела из краев головы животного», - объясняет Мито. «По ходу дальнейших исследований мы сможем применить эти открытия в регенеративной медицине, но на текущем этапе это все еще достаточно призрачная надежда».

Преднамеренное отбрасывание отдельных частей тела с последующей регенерацией известно как аутотомия и характерно для многих животных. Однако, по словам ученых, такую радикальную форму аутотомии они встречают впервые.

Первоначально они думали, что таким образом морской слизень спасается от хищников, однако сейчас считают, что механизм отбрасывания тела предназначен для избавления от паразитов, препятствующих размножению.

(Репортаж – Мураяма Рикако и Рокки Свифт, Токио; редактирование – Каришма Сингх, перевод Nippon.com)

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