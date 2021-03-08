В зоопарке Уэно в Токио панды спарились впервые за четыре года
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Токио, 6 марта (Jiji Press). Из токийского зоопарка Уэно сообщили о наблюдении спаривания самца панды Ри Ри и его партнёрши Син Син, это произошло впервые с февраля 2017 года.
Ри Ри начал проявлять признаки готовности к спариванию в ноябре прошлого года, аналогичные признаки наблюдались у Син Син с конца прошлого месяца.
Панды были помещены в один и тот же вольер 6 марта после того, как у них появились явные признаки гона – например, они многократно перекликались во время встреч через забор. По данным зоопарка, их спаривание длилось 65 секунд.
Зоопарк будет следить за их поведением дальше, чтобы определить время возможного следующего спаривания. После прекращения течки у Син Син персонал проверит, беременна ли она.
После предыдущей вязки Син Син родила Сян Сян в июне 2017 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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