Заменители фуа-гра и других деликатесов становятся популярными в Японии
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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Японские производители продуктов питания продвигают альтернативы фуа-гра, морскому ежу и другим продуктам класса люкс, что отражает растущее внимание к здоровью и повышенный спрос на экологически чистые продукты.
В марте производитель ветчины NH Foods Ltd. запустил на пробной основе «Gras Foie», альтернативу фуа-гра.
По словам официальных лиц, продукт, содержащий 120 граммов обработанной куриной печени и соус, продаётся по цене 3218 йен, что составляет от трети до половины цены 120 граммов фуа-гра.
Классическое блюдо приобрело неоднозначную репутацию, поскольку для его приготовления приходится насильно кормить уток и гусей, чтобы увеличить их печень.
Gras Foie предлагает «возможность насладиться вкусом фуа-гра без сопутствующих проблем», — говорит представитель NH Foods.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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