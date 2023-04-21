Бизнес-лидеры G7 призвали к созданию новой структуры для торговли и инвестиций

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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Бизнес-лидеры крупнейших демократических стран «Большой семёрки» выступили с совместным предложением, призывающим к созданию новой торговой и инвестиционной структуры во избежание фрагментации глобального рынка.

Совместное предложение было принято на двухдневном саммите B7 в Токио, который завершился в этот же день, и оно сделано в преддверии саммита G7 в городе Хиросима на западе Японии в следующем месяце.

Токура Масакадзу, председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), которая организовала бизнес-саммит, представил совместное предложение премьер-министру Японии Кисиде Фумио, который будет председательствовать на предстоящем саммите G-7.

Предлагаемый «Клуб свободной и честной торговли и инвестиций» будет открыт для стран и регионов, не входящих в «Большую семёрку». Членам будет предложено не вводить ограничения на экспорт энергии и продуктов питания.

В совместном предложении также содержится призыв к принятию гибких подходов к декарбонизации в зависимости от ситуации в каждой стране или регионе.

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