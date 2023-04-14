Министры финансов G-7 обещают принять меры для глобальной финансовой стабильности в условиях растущей неопределённости

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Вашингтон, 12 апреля (Jiji Press). Министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой сёмерки» 12 апреля пообещали принять меры для стабилизации мировой финансовой системы в условиях растущей неопределённости в Европе и США.

«Мы продолжим внимательно следить за развитием финансового сектора и будем готовы принять соответствующие меры для поддержания стабильности и устойчивости глобальной финансовой системы» после недавнего краха американского кредитора Silicon Valley Bank и краха швейцарского финансового гиганта Credit Suisse. Об этом говорится в совместном заявлении официальных лиц G-7.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины и единство в нашем осуждении агрессивной войны России», – говорится в заявлении, принятом на их встрече в Вашингтоне.

«Мы также будем продолжать следить за эффективностью наших санкций (в отношении России), предпринимать дальнейшие действия по мере необходимости и усиливать их соблюдение», – добавили официальные лица.

На встрече участники также обсудили способы усиления цепочек поставок редкоземельных минералов и других стратегически важных товаров.

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