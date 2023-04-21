В парламент Японии направлена угроза взорвать взрывное устройство
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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Как сообщили информированные источники, в обе палаты парламента Японии поступило электронное письмо с угрозами взрыва бомбы от человека, который утверждает, что является членом религиозной группы.
Подразделения полиции двух палат обыскали здания парламента и административные здания для депутатов, но подозрительных предметов не обнаружили.
Электронные письма с угрозами массового убийства поступили на контактные адреса электронной почты двух палат около 22:30 19 апреля.
В электронных письмах говорится, что массовое убийство будет совершено в 13:34 21 апреля.
На 21 апреля запланированы пленарные заседания и заседания комитетов обеих палат.
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