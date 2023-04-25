В городе Нагоя отмечают 50-летие местной достопримечательности – 6-метрового манекена «Нана-тян»

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Нагоя, 24 апреля (Jiji Press). 28 апреля исполнится 50 лет любимому местными жителями 6-метровому манекену, который находится возле станции Нагоя в префектуре Айти в центральной Японии.

Статуя «Нана-тян» возле главного магазина универмага Meitetsu уже полвека привлекает внимание. Как «член отдела по связям с общественностью» оператора магазина, Нана-тян носила купальники, платья и кимоно, в зависимости от сезона.

«Я никогда не думал, что она станет такой популярной», – сказал 76-летний Кодзима Тосиаки, принимавший участие в создании Нана-тян.

Гигантский манекен был установлен 28 апреля 1973 года в ознаменование годовщины ныне закрытого здания Seven Building универмага Meitetsu, его установили как ориентир, чтобы предложить людям место для встреч.

Его название происходит от нана, «семь» по-японски. Статуя была названа на основе опроса общественности.

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