Японские исследователи обнаружили, что вдыхание этанола подавляет грипп
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Мыши, заражённые вирусом гриппа А, смогли избежать серьёзных симптомов, вдыхая пары этанола низкой концентрации, сообщила группа японских исследователей.
Группа обнаружила, что у мышей, вдыхающих пары с концентрацией этанола 4%, наблюдалось снижение распространения инфекции, поскольку этанол, концентрация которого в жидкости, покрывающей поверхность клеток в дыхательных путях, увеличилась до 20%, инактивировал вирус.
Эксперимент с использованием выращенных в лаборатории клеток легких человека показал, что этанол в концентрации 20% не токсичен.
Об открытии сообщили доцент Исикава Хироки, профессор Синтакэ Цумору и другие сотрудники Окинавского института науки и технологий (OIST).
Исикава сказал, что группа готовится начать клинические исследования для оценки эффективности и безопасности лечения на людях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]