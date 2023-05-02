Останки айнов будут возвращены в Японию из Австралии

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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Останки четырёх представителей коренного народа айну, которые хранились в двух музеях Австралии, будут возвращены в Японию, заявил в пятницу Окада Наоки, японский министр по делам народности айну.

Правительства Японии и Австралии вели переговоры по поводу останков с тех пор, как об их существовании стало известно в 2017 году. Все останки были обнаружены до Второй мировой войны.

Останки трёх представителей народа айну будут размещены в мемориальном комплексе Национального музея и парка айнов в Сираои в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Это связано с тем, что ни одна группа айнов не подавала запросов об их возвращении, а первоначальное местонахождение останков неясно.

Японское правительство планирует вернуть останки другого представителя айну, обнаруженные на Сахалине, его родственникам.

Представители Секретариата Кабинета министров Японии и Ассоциации айнов Хоккайдо, посетят австралийские музеи в начале мая, чтобы получить останки.

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