Останки айнов будут возвращены в Японию из Австралии
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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Останки четырёх представителей коренного народа айну, которые хранились в двух музеях Австралии, будут возвращены в Японию, заявил в пятницу Окада Наоки, японский министр по делам народности айну.
Правительства Японии и Австралии вели переговоры по поводу останков с тех пор, как об их существовании стало известно в 2017 году. Все останки были обнаружены до Второй мировой войны.
Останки трёх представителей народа айну будут размещены в мемориальном комплексе Национального музея и парка айнов в Сираои в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Это связано с тем, что ни одна группа айнов не подавала запросов об их возвращении, а первоначальное местонахождение останков неясно.
Японское правительство планирует вернуть останки другого представителя айну, обнаруженные на Сахалине, его родственникам.
Представители Секретариата Кабинета министров Японии и Ассоциации айнов Хоккайдо, посетят австралийские музеи в начале мая, чтобы получить останки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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